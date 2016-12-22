В Нью-Йорке экстренно эвакуировали башню Trump Tower

28.12.2016 (06:42)

Самого Трампа в этот момент в здании не было

Самого Трампа в этот момент в здании не было.

В Нью-Йорке с лобби в знаменитой башне избранного президента США Дональда Трампа Trump Tower из-за подозрительного предмета полиция эвакуировала людей

На видео размещенных в сети видно, что люди были очень встревожены, многие бежали.

Агентство Associated Press сообщает, что подозрительным предметом, из-за которого началась эвакуация оказалась сумка с детскими игрушками. Она привлекла внимание стражей правопорядка, поскольку была оставлена бесхозной около одного из магазинов. В результате проверки, бомбы или взрывчатых веществ обнаружено не было.

По предварительным данным, самого Трампа в этот момент в здании не было.

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