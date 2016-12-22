В Нью-Йорке экстренно эвакуировали башню Trump Tower

|Самого Трампа в этот момент в здании не было
Самого Трампа в этот момент в здании не было.
В Нью-Йорке с лобби в знаменитой башне избранного президента США Дональда Трампа Trump Tower из-за подозрительного предмета полиция эвакуировала людей
На видео размещенных в сети видно, что люди были очень встревожены, многие бежали.
Агентство Associated Press сообщает, что подозрительным предметом, из-за которого началась эвакуация оказалась сумка с детскими игрушками. Она привлекла внимание стражей правопорядка, поскольку была оставлена бесхозной около одного из магазинов. В результате проверки, бомбы или взрывчатых веществ обнаружено не было.
По предварительным данным, самого Трампа в этот момент в здании не было.
В Германии мигранты подожгли бездомного (ВИДЕО)
Рейтинг: -1