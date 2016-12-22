Опубликован список худших гаджетов 2016 года

28.12.2016 (06:50)

Смартфон Samsung Galaxy Note 7 попал в список худших гаджетов года

Смартфон Samsung Galaxy Note 7 попал в список худших гаджетов года

Смартфон Samsung Galaxy Note 7, у которого были выявлены проблемы с батареями, попал в список худших гаджетов года по версии издания Engadget.

Перечень также включает ноутбук Lenovo Yoga Book, по сенсорной клавиатуре которого практически невозможно печатать, говорится в материале. Кроме того, в список включены "слишком дорогие" "умные" часы Tag Heuer Connected.

Худшими гаджетами года признаны "нелепые" "умные" наушники Vinci, все "расистские" фильтры мессенджера Snapchat, пробывший на рынке всего 16 дней дрон GoPro Karma, переходник для наушников iPhone 7 и "флагманский только по названию" смартфон Sony Xperia X Performance.

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