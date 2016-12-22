Вся Украина ощутила мощное землетрясение

28.12.2016 (07:00)

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,6 баллов

Магнитуда землетрясения в эпицентре составила 5,6 баллов

Землетрясение магнитудой 5,6 баллов, которое произошло на востоке Румынии, ощутили жители соседних стран.

Толчки были зафиксированы в 1.20 28 декабря в 8 километрах к западу от города Нережу в румынском уезде Вранча. Очаг залегал на глубине 81 километра, сообщает Геологическая служба США. Информации о жертвах и разрушениях не поступало.

Землетрясение ощущалось и в Украине, на всей территории страны. В соцсетях отмечают, что в Киеве толчки длились около минуты, качало мебель и люстры.

Сильнее всего, говорят, качало в Одессе. Землетрясение также ощущалось в соседней Молдавии.

В то же время, последствия стихийного бедствия ощутили на себе украинцы в Николаеве, сообщив об этом в соцсетях.

Зона Вранча — уникальная сейсмоактивная зона на Европейском континенте, расположенная на стыке Южных (Румыния) и Восточных (Украинских) Карпат в уезде Вранча, Румыния. В ее пределах очаги землетрясений расположены в консолидированной коре, а также в верхней мантии на глубинах 80 — 160 км. Наибольшую опасность представляют такие, возникающих на больших глубинах. Они вызывают сотрясения почвы до 8-9 баллов в эпицентре на территории Румынии, Болгарии, Молдовы.

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