Курс валют на 28 декабря (+ новости экономики)

28.12.2016 (09:12)

Резкое подорожание доллара и евро продолжается

В Украине резко подскочил курс, как доллар так и евро заметно подорожали.

На сегодня, 28 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 26,65 грн;

1 евро – 27,83 грн;

10 российских рублей – 4,37 грн.

Таким образом, курс доллара по сравнению со вчерашними значениями повысился саразу на 36 копеек. Курс растет второй день подряд.

Евро вырос на 29 копеек. Российский рубль "поправился" на пять копеек.

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Во вторник, 27 декабря, на межбанковском валютном рынке Украины курс доллара повысился на 28 – 32 копейки. Торги закрылись котировками 26,6/26,7 гривни за доллар. Курс евро на межбанке вырос на 26 – 29 копеек и составил 27,8/27,89 гривни за евро.

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На цены на бензин в 2017 году будет влиять не так новый акциз, как курс доллара и ситуация на мировых рынках.

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На цену различных коммунальных услуг в 2017 году будут влиять различные факторы – если цены на отопление будут зависеть от внешних факторов, то цена на электроэнергию в любом случае вырастет.