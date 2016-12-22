В России за скачивание пиратского контента собираются ввести штрафы

28.12.2016 (10:10)

В России собираются ввести штрафы за скачивание пиратского контента

Министерство культуры России предлагает ужесточмть антипиратское законодательство и ввести штрафы за скачивание пиратского контента.

Как заявил глава ведомства Владимир Мединский, Минкультуры поддерживает резкое ужесточение «антипиратского» закона, соответствующие предложения разрабатываются с депутатами Госдумы.

По словам Мединского, это обсуждалось на встрече у вице-спикера нижней палаты парламента Петра Толстого на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ на прошлой неделе.

Министр отметил, что ведомство предлагает комплекс мер, направленных на ужесточение «антипиратского» законодательства. «Штрафы — это лишь одна из предлагаемых мер», – сказал он.

Мединский добавил, что если более жесткий вариант «антипиратского» законодательства, принятый во всем цивилизованном мире, не будет принят и не будет исполняться в России, то можно будет поставить крест на существовании автора, творца как институции, способной зарабатывать себе на хлеб.

Определять нарушителя, который скачивает нелегальные фильмы и другую продукцию, предлагают по IP-адресу. После чего ему будут выписывать штраф.

Сейчас подобная практика используется в Германии, там максимальный штраф за скачивание нелицензионного контента составляет до тысячи евро.

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