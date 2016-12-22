На трассе вблизи Ужгорода легковушка сбила пешехода (ФОТО)

28.12.2016 (10:15)

На трассе "Киев-Чоп" легковушка сбила пешехода

Вчера, 27 декабря, на службу «102» поступило сообщение о наезде на человека на пешеходном переходе возле автобусной остановки в селе Нижнее Солотвино Ужгородского района.

Следственно-оперативная группа на месте происшествия выяснила, что на автодороге «Киев-Чоп» «Fiat Doblo» наехал на 46-летнюю местную жительницу.

Водитель, житель села Зняцево Мукачевского района, пояснил полиции, что не справился с управлением: не смог затормозить вовремя, и, чтобы не въехать в автомобиль, который пропускал пешехода на переходе, совершил маневр, в результате которого пострадала женщина.

Пострадавшую доставили в нейротравмпункту больницы в Ужгороде с многочисленными травмами. Автомобиль помещен на спецплощадку отделение полиции. По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины, то есть нарушение правил дорожного движения. Следствие продолжается.

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