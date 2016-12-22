Сколько нужно выложить украинцам за минимальный праздничный стол?

28.12.2016 (12:07)

Праздничный стол обойдется украинцам не дешево

Журналисты ТСН составили меню с простым набором блюд. Более полутысячи гривен придется выложить украинцам для минимального новогоднего празднования в этом году.

К соответствующему выводу пришли подсчитав средние цены в онлайн-магазинах крупных супермаркетов на актуальное время.

Были выбраны самые простые и примитивные блюда и продукты - запеченная курица, традиционный салат «Оливье», сырная нарезка, бутерброды с икрой, оливки, маринованные грибы, бутылка шампанского, а на десерт - фрукты и коробка конфет. За это все украинцам придется выложить в среднем 657 гривен.

И это только за минимальный набор продуктов, исключая длительное и многолюдное празднование.

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