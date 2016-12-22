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Сколько нужно выложить украинцам за минимальный праздничный стол?

28.12.2016 (12:07)
Праздничный стол обойдется украинцам не дешево
Праздничный стол обойдется украинцам не дешево

Журналисты ТСН составили меню с простым набором блюд. Более полутысячи гривен придется выложить украинцам для минимального новогоднего празднования в этом году.

К соответствующему выводу пришли подсчитав средние цены в онлайн-магазинах крупных супермаркетов на актуальное время.

Были выбраны самые простые и примитивные блюда и продукты - запеченная курица, традиционный салат «Оливье», сырная нарезка, бутерброды с икрой, оливки, маринованные грибы, бутылка шампанского, а на десерт - фрукты и коробка конфет. За это все украинцам придется выложить в среднем 657 гривен.

И это только за минимальный набор продуктов, исключая длительное и многолюдное празднование.

В Украине взлетят цены на сигареты и алкоголь



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Интернет-издание
UA- Reporter.com
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Комментарии

28.12.2016 (12:42) / Читатель ...

С пенсией 949 грн. и з/пл 1500 грн. на Новый год можно только "веревку и кусок мыла" купить после оплаты коммуналки.
СЦУКИ !!!

28.12.2016 (12:51) / Fffffffffuuuuuuu

Если у тебя такая зарплата, то у тебя протез вместо головы.

28.12.2016 (13:01) / Читатель ...

У половины ужгородцев такая з/пл и пенсия, а это учителя, врачи, ... А протез вместо головы у таких "умников", как ты.

28.12.2016 (12:10) / Вежливые люди

Главное чтобы хлеб был белый,а икра может быть и черной.