Сколько нужно выложить украинцам за минимальный праздничный стол?

|Праздничный стол обойдется украинцам не дешево
Журналисты ТСН составили меню с простым набором блюд. Более полутысячи гривен придется выложить украинцам для минимального новогоднего празднования в этом году.
К соответствующему выводу пришли подсчитав средние цены в онлайн-магазинах крупных супермаркетов на актуальное время.
Были выбраны самые простые и примитивные блюда и продукты - запеченная курица, традиционный салат «Оливье», сырная нарезка, бутерброды с икрой, оливки, маринованные грибы, бутылка шампанского, а на десерт - фрукты и коробка конфет. За это все украинцам придется выложить в среднем 657 гривен.
И это только за минимальный набор продуктов, исключая длительное и многолюдное празднование.
В Украине взлетят цены на сигареты и алкоголь
Рейтинг: -4
Комментарии
Рейтинг: 4
С пенсией 949 грн. и з/пл 1500 грн. на Новый год можно только "веревку и кусок мыла" купить после оплаты коммуналки.
СЦУКИ !!!
Рейтинг: -4
Если у тебя такая зарплата, то у тебя протез вместо головы.
Рейтинг: 4
У половины ужгородцев такая з/пл и пенсия, а это учителя, врачи, ... А протез вместо головы у таких "умников", как ты.
Рейтинг: 5
Главное чтобы хлеб был белый,а икра может быть и черной.