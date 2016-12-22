В Закарпатье зафиксирована вспышка африканской чумы (ВИДЕО)

28.12.2016 (17:15)

На Закарпатье обнаружили африканскую чуму

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Появилась информация, что африканскую чуму зафиксировали сразу в нескольких местах в Закарпатской области. Наличие опасного вируса у животных уже подтвердила Львовская региональная лаборатория.На исследования в это учреждение на прошлых выходных были отправлены пробы с трупов трех диких кабанов. Животные погибли в вольере подсобного хозяйства гостинично-рестораннного комплекса «Черная гора» на окраине Виноградова.Это первый на Закарпатье случай вспышки африканской чумы свиней."Наиболее вероятно, что вирус был занесен отдыхающими, которые приезжают сюда из разных уголков страны", - сообщил начальник управления Держспоживслужбы в Виноградовском районе Степан Барзула.Сегодня собираются соответствующие комиссии при Виноградовской райгосадминистрации.На подсобное хозяйство гостинично-ресторанного комплекса на 40 дней наложен карантин. Здесь проводятся профилактические мероприятия. В частности, кроме погибших, сожжены еще четырех взрослых диких свиней и шесть кабанчиков двухнедельного возраста. Согласно инструкции утилизации подлежат также деревянные сооружения, в которых находились животные.Данный эпизодический центр, как утверждают специалисты, локализованный и не создает опасности. Вместе с тем, в соответствии с выработанным чрезвычайно-эпизодической комиссией плана, во всех населенных пунктах в радиусе 20 километров от Виноградова будут проведены подворные обходы и клиническое наблюдение имеющимся у населения и хозяйствах поголовьем свиней.