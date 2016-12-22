С января изменятся правила ввоза секонд-хенда в Украину

28.12.2016 (17:44)

С нового года меняются правила ввоза в Украину секонд-хенда

3 1 января 2017 Украина вводит особые условия преференциальной торговли одеждой, бывшей в употреблении (товарная подкатегория УКТВЭД 6309 00 00 20).

Специалисты Закарпатской таможни ГФС отмечают, в частности, о снижении ставки ввозной пошлины на 1 процентный пункт ежегодно в течение первых четырех лет до полного их отмены в пятом году.

Вместе с ежегодным отменой ввозной пошлины в Украине вводится «входная цена», определена в евро за килограмм чистого веса указанного товара.

«Входная цена» будет определяться 30% от средней за предыдущий год таможенной стоимости всего нового одежды, который классифицируется согласно УКТВЭД в таких товарных позициях: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114 , 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214,6217 и импортировался в указанном периоде в Украине.

Если заявленная таможенная стоимость будет выше, чем «входная цена», пошлина будет взиматься в соответствии с Соглашением по сниженной ставке, если таможенная стоимость будет меньше «входную цену», пошлина будет взиматься по ставке Таможенного тарифа Украины.

Определенная «входная цена» применяется для взимания ввозной пошлины, установленного Соглашением, на всей таможенной территории Украины в течение всего года.

Расчет ставки пошлины на одежду, бывшего в употреблении, осуществляется автоматизировано на основании «входной цены» товара с помощью программно-информационного-обеспечения «АСМО Инспектор».

Также отмечаем, что при таможенном оформлении в употреблении одежды позиции 6309 с пониженной ставкой ввозной пошлины применяется код льготы в налогообложении ввозной пошлиной "412" по Классификатора освобождения от уплаты таможенных платежей при ввозе товаров на таможенную территорию Украины, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 20.09. 2012 №1011 «Об утверждении ведомственных классификаторов информации по вопросам государственного таможенного дела, которые используются в процессе оформления таможенных деклараций». В других случаях указанная льгота не применяется.

ГФС в Закарпатской области.

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