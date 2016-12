Cоглашение об ассоциации с ЕС не было таким, как его рекламировали

28.12.2016 (18:24)

В Европу через жопу

Мне было интересно, как скоро это произойдёт. Но теперь, когда всё свершилось, давайте поднимем рождественский бокал за The New York Times и лично корреспондента Эндрю Крамера. Потому что, пусть и по прошествии трёх лет, они наконец-то признали, что те, кто выступал против «евромайдана», были правы. Более того, несмотря на то что американская «газета фактов» некогда рьяно поощряла насильственный переворот, сейчас она во всеуслышание заявила: президент страны Виктор Янукович был прав, когда не подписал невыгодный договор о зоне свободной торговли с Европейским союзом.

The New York Times рассказывает об упадке Украины на примере её некогда прибыльной сельскохозяйственной промышленности. От скупых квот Евросоюза и потери российского рынка особенно сильно пострадало птицеводство.

«На этот сектор приходится около 40% украинского экспорта. Однако соглашение об ассоциации устанавливает мизерные квоты беспошлинной торговли на большинство сельскохозяйственных товаров, — пишет Крамер. — На мёд, например, было отведено так мало, что квоту исчерпали за первые шесть недель. Квота на экспорт яиц в Евросоюз примерно равняется 1,5% годового производства одной-единственной компании «Авангард», не говоря уже обо всех остальных представителях отрасли».

Прозванная Серой Леди газета признаёт, что «соглашение нанесло двойной удар по украинскому сельскохозяйственному сектору: оно зашло достаточно далеко, чтобы разъярить Россию, но не стало немедленно открывать дорогу на новый прибыльный рынок».

Осознание

Допущение, что соглашение с ЕС экономически не оправданно, также ставит крест на давно продвигаемой The New York Times версии: Янукович — пророссийская фигура, ставленник Москвы. Хотя тот факт, что он до последнего момента вёл переговоры с Брюсселем перед тем, как отказаться от договора об ассоциации, уже опровергал это праздное предположение. Тогда как на самом деле всё сводится к тому, что Россия просто-напросто предлагала более выгодные условия. А именно: кредит на $15 млрд и скидки на поставки газа, а также продолжение взаимодействия с экономикой, которая уже глубоко интегрирована с украинской.

Однако в конце 2013 года предостерегать о том, что соглашение с ЕС неразумно для Украины, значило заработать себе ярлык «полезного идиота» или «марионетки России» — несмотря на то, что это был единственный закономерный анализ ситуации. Ещё никогда в истории страна, испортив отношения с другим государством — своим главным торговым партнёром, не добивалась мгновенного процветания.

Кроме того, соглашение об ассоциации с ЕС не было таким, как его рекламировали. Несмотря на речи, полные радужных перспектив, Брюссель настаивал на скудных квотах для импорта в ЕС и не давал никаких гарантий скорой отмены для Украины визового режима со странами Шенгенской зоны. Прошло уже три года, а украинцы, хотя и стараются изо всех сил угодить еврократам, до сих пор не могут свободно въезжать в Евросоюз.

В своё время я писал: «Статистика утверждает, что прибыль от вступления в зону свободной торговли составляет €490 млн в год. Однако если бы президент Путин решил отказать Украине в доступе к своему рынку, потери российских и белорусских магазинов составили бы до €16 млрд в год. Как это ни парадоксально, позднее Порошенко отчасти так и поступил, подобным капризом, по сути, подпилив сук, на котором сидел». Таким образом, предположение о сговоре Януковича с Кремлём всегда было абсурдным. Наоборот, многие российские чиновники недолюбливали его, поскольку чувствовали, что он слишком долго стравливал Москву с Брюсселем.

Ложные обещания

Разумеется, было ошибкой ожидать быстрого повышения уровня жизни и экономического благополучия украинцев благодаря укреплению связей с ЕС. Наоборот, честные аналитики ясно видели, что даже если бы Евросоюз предложил Украине полноценное членство, её экономику ожидал бы резкий спад. Дело в том, что промышленность и рабочая сила страны неконкурентоспособны, а технологическая база не обновлялась последние 20—30 лет. Не говоря уже о плачевном состоянии системы образования, когда степень профессора можно запросто купить, а окончить высшее учебное заведение невозможно без взятки. Или десятка взяток. Таким образом, нельзя быть уверенным в том, что квалификация молодых украинцев соответствует тому, что написано у них в дипломах.

Крамер в своей статье обращает внимание на бедственное положение украинской экономики. Он приводит слова владельца вышеупомянутой фирмы «Авангард» Олега Бахматюка: «Нам нужны капитальные и торговые инвестиции. Ликвидности нет. Мы теряем свой экспортный рынок. Как аграрная страна мы движемся назад». Однако подобная ситуация сложилась не только в сельском хозяйстве. Тяжёлая промышленность задыхается из-за барьеров на пути традиционного сотрудничества с Россией. Например, легендарный авиастроительный концерн «Антонов» в начале 2016 года объявил о своей ликвидации. Это тем более прискорбно, что Украина, несмотря на не слишком большую площадь занимаемой территории, была мощной и самостоятельной авиационной сверхдержавой.

Вместе с тем Крамер отмечает и некоторые плюсы евроинтеграции Украины. Так, благодаря инвестициям выгоду извлекла западная часть страны (вокруг проевропейского до фанатизма Львова), где «узкоспециализированное производство, к примеру, лыжного инвентаря пошло в гору». Тем не менее пока ещё ни одна страна в мире не строила свою экономику на выпуске лыжного снаряжения. Сама попытка стала бы первым шагом на скользкую дорожку.

В конце концов, быть может, после признания подлинного положения дел на Украине The New York Times всё-таки начнёт писать правду об этой стране. Кроме того, некоторых, вероятно, отрезвило грядущее президентство Дональда Трампа.

Несмотря на попытки нас дискриминировать, те, кто оказался прав относительно «евромайдана» и его опасности, не стали «полезными идиотами». Так же не станут «кремлёвскими марионетками» и редакторы The New York Times, если будут объективно освещать события на Украине при Порошенко.

Брайан Макдоналд

ирландский журналист

Ukrainian Farmers, Poised for Growth, Stumble After E.U. Deal