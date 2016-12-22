В Ужгороде начала действовать еще одна новогодняя ярмарка (ФОТО, ВИДЕО)

28.12.2016 (18:55)

В Ужгороде открыли еще один новогодняя ярмарка

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Сегодня в Ужгороде на площади Кирилла и Мефодия возле гостиницы "Закарпатье" стартовал ежегодная новогодне-рождественская ярмарка.Посетителям предлагают приобрести продукцию местных товаропроизводителей - мед, колбасные, сырные изделия и вина. Также приобрести на нем можно и сувенирную продукцию.Украшено территорию в стиле Рождества, рядом с лотками для торговли можно увидеть солому как символ яслей, в которых родился Христос.Пока ужгородцы покупают товар не слишком активно а продавцы отмечают, что цены оставили на уровне прошлогодних.