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В Ужгороде начала действовать еще одна новогодняя ярмарка (ФОТО, ВИДЕО)

28.12.2016 (18:55)
В Ужгороде открыли еще один новогодняя ярмарка
В Ужгороде открыли еще один новогодняя ярмарка
Сегодня в Ужгороде на площади Кирилла и Мефодия возле гостиницы "Закарпатье" стартовал ежегодная новогодне-рождественская ярмарка.
Посетителям предлагают приобрести продукцию местных товаропроизводителей - мед, колбасные, сырные изделия и вина. Также приобрести на нем можно и сувенирную продукцию.
Украшено территорию в стиле Рождества, рядом с лотками для торговли можно увидеть солому как символ яслей, в которых родился Христос.
Пока ужгородцы покупают товар не слишком активно а продавцы отмечают, что цены оставили на уровне прошлогодних.
Программа новогодних и рождественских мероприятий в Ужгороде



Интернет-издание
UA- Reporter.com
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