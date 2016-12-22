Пешеходный мост в Ужгороде засиял праздничными огнями (ФОТО)

|Ужгородский пешеходный мост нарядили к Новому году
Сегодня пешеходный мост в областном центре Закарпатья засиял праздничными новыми гирляндами. Это одного из самых людных мест города.
В последнее время ночной Ужгород становится волшебным и сказочным. Подсвеченные фасады домов, новые прожекторы, иллюминация мостов в темное время суток придают городу особый шарм.
Прохожие не скрывают удивления и радуются, что в этом году Ужгород встретит зимние праздники действительно прекрасно украшенным. И речь идет не только о елки, хотя в этом году помимо основных двух еще несколько деревьев украшены гирляндами.
Кстати, подсвечено иллюминацией не только мост, но и Корзо, площадь Театральную и ряд улиц города.
Пешеходный мост - визитная карточка Ужгорода со своей историей
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вы мрази вонючие сдохните все гррррррррррррррррр ((((((((((