Гонтарева, Яценюк и Аваков возглавили рейтинг недоверия

28.12.2016 (20:12)

Гонтарева, Яценюк и Аваков - лидеры в рейтинге недоверия

Глава НБУ, экс-премьер-министр и глава МВД стали лидерами рейтинга недоверия украинцев.

Об этом идет речь в исследовании, проведенного фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова.

Украинцы не доверяют главе НБУ Валерии Гонтаревой (баланс доверия-недоверия составляет -80%), экс-премьер-министру Арсению Яценюку (-72%), главе МВД Арсену Авакову (-71%), секретарю СНБО Александру Турчинову (-61%), нардепу от Оппоблока Юрию Бойко (-60%).

Кроме этого, у граждане Украины вызывают недоверие лидер Радикальной партии Олег Ляшко (-54%), нардеп Надежда Савченко (- 53%), глава «Батькивщины» Юлия Тимошенко (-50%), нардеп Вадим Рабинович (-50%), экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили (-48%), нардеп Дмитрий Ярош (-48%), президент Петр Порошенко (-44%), Генпрокурор Юрий Луценко (-43%), спикер ВР Андрей Парубий (-43%), мэр Киева Виталий Кличко (-41%), премьер-министр Владимир Гройсман (-37%),мэр Львова Андрей Садовый (-35%), вице-спикер ВР Оксана Сыроид (-32%), омбудсмен Валерия Лутковская (-32%).

Первому вице-спикеру ВР Ирине Геращенко (-22%) и экс-министру обороны Анатолию Гриценко (-20%) украинцы также выражают недоверие.

Большинство населения Украины (62%) считает, что Украине нужны новые политические лидеры. В то же время лишь 19% видят таких лидеров. В открытом вопросе (респонденты сами называли фамилии) чаще всего были названы: Надежда Савченко (11,4%), Михаил Саакашвили (10,8%), Евгений Мураев (7,9%), Вадим Рабинович (7,1%), Олег Ляшко (6,3%), Егор Соболев (5,6%).

Исследование проведено фондом "Демократические инициативы" совместно с социологической службой Центра Разумкова с 16 по 20 декабря 2016 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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