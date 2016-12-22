Погода в Закарпатье и Ужгороде в четверг, 29 декабря

29.12.2016 (06:14)

В Ужгороде переменная облачность, без существенных осадков.

В Закарпатской области переменная облачность, в горах местами снег. Ночью и утром на высокогорье местами туман. На дорогах большей части территории области гололедица. Ветер северный 7-12, местами порывы 15-20 м / с. Температура воздуха ночью 4-9 °, в горах местами 11-13 ° мороза, днем 4 ° мороза -1 ° тепла, в горах местами 6-9 ° мороза.

К вечеру тучи, царившие в небе в Ужгороде весь день, уберутся восвояси. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м / с. Температура воздуха ночью 4-6 ° мороза, днем 0-2 ° мороза.

К вечеру тучи, царившие в небе в Ужгороде весь день, уберутся восвояси. Без осадков.

Температура за последние 130 лет 29 декабря:

МАКС: 11.7° (1985)

МИН: -20.8° (1948)

Народный прогноз погоды: 29 декабря почитается память святого пророка Аггея, десятого из двенадцати малых пророков. Наши предки заметили, что иней на Аггея предвещает теплые святки (7 января), и говорили: «Аггей иней сей», «а если иней рясный, то Ананий (30 декабря) будет ясным». Если в этот день будет морозная погода, то она продержится до Крещения (19 января). Согласно народным наблюдениям, погода 29 декабря указывает на погоду грядущего апреля.