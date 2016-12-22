В Ужгороде открылись квест-комнаты Varosh Quest

29.12.2016 (06:43)

На данный момент у Varosh Quest в наличии есть 3 комнаты

В Ужгороде появилась новая точка для активного и интеллектуального отдыха - квест-комната Varosh Quest. Что уникального в этой комнате так это то, что этим занимаются ужгородские ребята, которые развивают все своими силами без участия сторонней помощи.

На данный момент у них в наличии есть 3 комнаты и 2 будут после нового года. Эта информация будет интересна молодёжи и людям которым нравиться активный отдых. Подробнее на varoshquest.com.ua