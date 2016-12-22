Маккейн едет успокаивать напуганное Трампом руководство Украины

29.12.2016 (07:02)

Трамп придет - порядок наведет!

С тех пор, как в Соединенных Штатах произошло событие, которого никак не ожидали ни американские демократы, ни их ручные разжигатели антироссийских течений в Европе, – победа в выборах на пост главы Белого дома Дональда Трампа, – над миром повис насущный вопрос. Действительно ли с приходом нового избранного президента натянутые до предела отношения между странами наконец-таки встанут на рельсы стабилизации?

По крайней мере, сам Трамп неоднократно говорил о необходимости разрядки ситуации и даже симпатизировал российскому президенту в ходе предвыборной гонки. Примечательно, что его позиция осталась неизменной и после избрания. Тем не менее, приспешники пока еще действующей администрации Вашингтона изо всех сил пытаются показать, что позиция Запада относительно РФ останется прежней, независимо от решений и действий Дональда Трампа.

К примеру, как высказался глава комитета по вооруженным силам Сената США Джон Маккейн на вчерашней пресс-конференции в Таллине, отношения НАТО — США останутся прочными, несмотря на смену главы Белого дома. Под прочными отношениями Маккейн подразумевает, а точнее, призывает соратников по Североатлантическому блоку «настроиться на агрессивное поведение России».

Делегация Сената США, которую возглавляет глава сенатского комитета по делам вооруженных сил республиканец Джон Маккейн, посетит Украину 30-31 декабря.

Об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в посольстве США в Украине.

"Сенатор Джон Маккейн и сенатор Линдси Грэм будут в Украине с визитом 30-31 декабря", - говорится в сообщении.

Если бы Маккейн знал реальную ситуацию в Украине, то он бы не ехал к нам с предложением продолжать войну с Россией до последнего украинца.

В ситуации с предложениями Маккейна будет все так же, как и с Израилем - Украина "наступила на грабли" проголосовав за антиизраильскую резолюцию в ООН