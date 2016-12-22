Курс валют на 29 декабря (+ новости экономики)

29.12.2016 (09:07)

В Украине взлетел курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 29 декабря 2016 года понизил курс гривни по отношению к американскому доллару на 24 копейки, к евро — на 14 копеек, а к российскому рублю — на 6 копеек.

Официальный курс гривни по отношению к основным валютам установлен на следующем уровне:

- 2689.3158 за 100 долл. США;

- 2797.1574 грн за 100 евро;

- 4.4329 грн за 10 руб. РФ.

Коммерческий курс: доллар — 27.64 грн/$, евро — 28.91 грн/евро, российский рубль — 4.58 грн/рубль.

Покупка на черном рынке: доллар — 26.58 грн/$, евро — 27.61 грн/евро, российский рубль — 4.13 грн/рубль.

Продажа на черном рынке: доллар — 27.20 грн/$, евро — 28.50 грн/евро, российский рубль — 4.47 грн/рубль.

-

В НБУ объясняют рост курса доллара праздниками в США и Европе, а также ростом спроса на валюту после возмещения НДС.

Одновременного падения гривни сразу на всех фронтах не наблюдалось несколько дней. В самом НБУ рост курса доллара объясняют совпадением сразу двух факторов: праздниками в США и Европе, а также ростом спроса на валюту после того, как компаниям-экспортерам возместили НДС из бюджета. В свою очередь падение также связывают с последствиями национализациии ПриватБанка.

К концу года курс гривни официально может составить 27 грн за доллар, а в обменниках остановится на уровне 27,5. Но в начале 2017-го нужно будет платить внешние долги и девальвация может продолжиться.