В Ужгороде возникла острая проблема с вывозом мусора (ВИДЕО)

29.12.2016 (09:57)

Мусор из Ужгорода свозить уже некуда

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Ужгородская свалка в Барвинке практически заполнена. Ежедневно туда привозят от 15 до 20-ти машин отходов. Через два месяца, говорят коммунальщики, места для ВПТ - не будет!Сейчас мусор высыпают на заднюю часть свалки, где еще есть место. Чтобы не создать экологическую катастрофу пока места для нового полигона не нашли, на свалке построят 5-тиметрового грунтовую плотину. То есть, полностью засыплют слоем земли - и укрепят периметр, чтобы уменьшить риск возгорания и разнесения отходов.Коммунальщики уверяют: это позволит продлить эксплуатацию свалки еще на полтора-два года. На работы необходимо 5000000 гривен. Но до сих пор проблемным остается вопрос отвода земли, пока район и город его не согласуют получить деньги на проведение укреплений невозможно.