Мошенники "от Москаля" выманивают деньги для новогоднего отдыха детей

29.12.2016 (10:16)

Мошенники разводят предпринимателей Закарпатья на деньги от имени Москаля

Последняя неделя перед Новым годом и на Закарпатье снова зафиксированы попытки мошенников выманить деньги от имени председателя ОГА у бизнес-структур.

Неизвестные лица звонят предпринимателям, представляясь помощниками Геннадия Москаля, и просят от его имени перевести деньги якобы для новогоднего отдыха детей.

- Прошу не вестись на подобные глупости, - отмечает Москаль. - Никому никаких поручений просить средства я никогда не давал и давать не буду.

Поэтому если кто-то будет пытаться от моего имени (или имени работников ОГА) выманить деньги, просьба сразу обращаться в полицию.

Кражи и мошенничество - самые распространенные виды преступлений на Закарпатье