Мошенники "от Москаля" выманивают деньги для новогоднего отдыха детей

|Мошенники разводят предпринимателей Закарпатья на деньги от имени Москаля
Последняя неделя перед Новым годом и на Закарпатье снова зафиксированы попытки мошенников выманить деньги от имени председателя ОГА у бизнес-структур.
Неизвестные лица звонят предпринимателям, представляясь помощниками Геннадия Москаля, и просят от его имени перевести деньги якобы для новогоднего отдыха детей.
- Прошу не вестись на подобные глупости, - отмечает Москаль. - Никому никаких поручений просить средства я никогда не давал и давать не буду.
Поэтому если кто-то будет пытаться от моего имени (или имени работников ОГА) выманить деньги, просьба сразу обращаться в полицию.
Кражи и мошенничество - самые распространенные виды преступлений на Закарпатье
Рейтинг: -2