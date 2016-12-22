Смертельное ДТП на Закарпатье (ФОТО)

29.12.2016 (10:44)

Трагическое ДТП на Закарпатье

Вчера вечером в с.Белая Церковь Раховского района Закарпатья автомобиль «Volkswagen Passat» иностранной регистрации столкнулся с припаркованным на дороге "ЗИЛом". В результате ДТП погиб 39-летний владелец грузовика.

Трагедия произошла когда местный 39-летний житель украшал центральную улицу села новогодними гирляндами. Чтобы добраться с гирляндами на электрический столб, человек взбирался на кабину своего автомобиля ЗИЛ, который припарковал на проезжей части дороги. И надо же было такому случиться, что именно в этот момент наехал другой автомобиль...

На скорости сзади в грузовик врезался автомобиль «Фольксваген Пассат» иностранной регистрации, за рулем которого находился 42-летний житель с.Луг. Водитель не заметил вовремя препятствие на дороге и не успел среагировать. Также есть подозрение, что он находился в состоянии алкогольного опьянения...

Пострадавший в это время стоял у своего грузовика и вкручивал лампы в гирлянды, поэтому удар машины пришелся на него. От полученных травм мужчина скончался в карете «скорой».

По факту смертельного ДТП полиция начала уголовное производство. Виновник трагедии задержан в порядке ст.208 УПК и помещен в ИВС. В него также взята кровь на определение состояния алкогольного опьянения.

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