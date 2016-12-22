Таможенники изъяли в Закарпатье партию незадекларированных телевизоров (ФОТО)

29.12.2016 (11:06)

На Закарпатской таможне импортер "забыл" задекларировать партию телевизоров

Работники Закарпатской таможни ГФС совместно с мобильной группой межведомственного целевого центра по предотвращению и выявлению нарушений законодательства по вопросам государственной таможенного дела и сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины на таможенном посту «Мукачево» пресекли попытку незаконного ввоза на территорию Украины бытовой техники.

Так, один из украинских предпринимателей пытался импортировать бытовую технику, в том числе 13 телевизоров торговой марки «Loewe», 3D очки, декоративную панель, подставки-ножки металлические и задний чехол к телевизору, умывальник керамический торговой марки «Disegno keramika» не указав их в товаросопроводительных документах и в электронной таможенной декларации.

Стоит отметить, что декларант к таможенному контролю и оформлению Закарпатской таможни ГФС подал электронную таможенную декларацию и товаросопроводительные документы, в частности - инвойс на сборный товар «мебель и части мебели, осветительные приборы, изделия санитарно-технического назначения, изделия строительные из пластмассы, плитка керамическая, посуду, игрушки мягкие, детские куклы, фурнитура, зеркала, каталоги, приборы кухонные, приборы электрические для приготовления пищи, щетки, садовые зонты, изделия из стекла и прочее », всего - 576 мест, весом брутто - 17432 кг, общей стоимости - почти 24 тыс. долларов США.

Также выявлено несоответствие товара указанного в товаросопроводительных документах и ​​заявленного в таможенной декларации фактически имеющемся.

Для определения стоимости незаявленных предметов правонарушения будет дополнительно привлечено соответствующих специалистов.

Таким образом, при импорте товаров не было заявлено по установленной форме точных и достоверных сведений о наименовании, количестве, веса и стоимости товаров, подлежащих обязательному декларированию в случае перемещения через таможенную границу Украины.

Указанные действия имеют признаки нарушения таможенных правил предусмотренных ст. 472 Таможенного кодекса Украины.

Составлен протокол о нарушении таможенных правил, а товары изъяты.

ГФС в Закарпатской области.

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