Ревнивый мукачевец забил до смерти палкой свою подругу

29.12.2016 (12:15)

Мукачевец на почве ревности забил до смерти палкой свою подругу

46-летний житель Мукачево на почве ревности нанес телесные повреждения своей 49-летней подруге. Женщина умерла. Мужчину задержали полиция, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В Мукачевский больницу привезли без сознания 49-летнюю женщину. Доставили ее из котельной, находящейся на ул.Закарпатськой. В больнице пострадавшая скончалась.

О случившемся медики сообщили в полицию. Экспертиза зафиксировала у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму с кровоизлиянием, ушиб и отек головного мозга, множественные ушибы головы и тела. Стало понятно, что несчастная умерла не своей смертью.

Делом занялись сотрудники криминальной полиции, участковые. Из Ужгорода прибыли следователи специализированного отдела по раскрытию тяжких преступлений и передвижная криминалистическая лаборатория.

Правоохранители установили, что женщину избил ее 46-летний знакомый. Трагедия произошла в котельной на вул.Закарпатський. Приревновав женщину к другому, ревнивец взял палку и нанес ей несколько ударов в область спины и затылка, а потом еще и ударил кулаком в лицо.

Оставив женщину в котельной, человек ушел. Вернувшись на следующий день, обнаружил женщину без сознания и вызвал «скорую». Однако в больнице пострадавшая от полученных травм скончалась, так и не придя в сознание.

Подозреваемый задержан, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (умышленное причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Самосуд в Закарпатье: Владелец убил поджигателя своей машины (ФОТО)