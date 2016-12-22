В Украине не может быть высоких пенсий

|Высокие пенсии в Украине не возможны
Низкие пенсии в Украине связаны с тем, что большинство украинцев не платят налоги в казну, или же платят их в неполном размере.
Об этом сказал вице-премьер-министр Павел Розенко во время селекторного совещания.
По словам чиновника, для наполнения Пенсионного фонда, который выплачивает пенсии, Украинцы должны платить вовремя и в полном объеме налоги и социальные взносы. Не все граждане их платят - так и Украинцы получают низкие пенсии.
"Когда мы слышим упрек относительно низких пенсий, нужно четко понимать, что Пенсионный фонд у нас формируется исключительно за счет уплаты налогов работающими людьми. И поэтому быть не может в стране, где 50% людей, которые либо не платят налоги, или не платят их в полном объеме, высоких пенсий. Не может быть высоких пенсий в стране, где низкие показатели в оплате труда наших работников ", - пояснил Павел Розенко.
Напомним, с 1 декабря 2016 пенсии украинский в среднем выросли на 120 гривен. Их перечислили из-за повышения прожиточного минимума.
В Пенсионном фонде разъяснили особенности выдачи пенсий в январе 2017 года
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