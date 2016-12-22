Москаль отметил наградой Генконсула Словакии в Ужгороде (ФОТО)

29.12.2016 (14:38)

ОписаниеМоскаль отметил наградой Янку Бурианову

Геннадий Москаль 29 декабря наградил Почетным знаком отличия областной государственной администрации «За заслуги перед Закарпатьем» Генерального консула Словацкой Республики в Ужгороде Янку Бурианову, каденция которой уже завершается.

Председатель Закарпатской ОГА поблагодарил дипломата за плодотворное сотрудничество, хорошие отношения и пожелал дальнейшего роста в дипломатической карьере. «В закарпатцев останутся только теплые воспоминания о вашем пребывании в должности», - отметил Г. Москаль.

- Я очень рада, что имела возможность работать на Закарпатье. За четыре с половиной года, которые я провела в Ужгороде, мне пришлось пережить много изменений, которые произошли в вашем крае и стране. Больше всего меня поразило - доброта человеческого сердца закарпатцев. Это придавало радости моей работе, - отметила Я. Бурианова.

Как благодарность госпожа Бурианова также получила от руководителя края художественное полотно - один из образцов закарпатской живописи в память о работе в нашем крае.

За многолетнее сотрудничество, углубление двусторонних связей, весомый личный вклад в развитие трансграничного и приграничного сотрудничества дипломату поблагодарила и советник председателя Национального института стратегических исследований при Президенте Украины Светлана Митряева.

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