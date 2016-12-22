Елки на "Пьяном базаре" в Ужгороде продают без чипов

29.12.2016 (16:03)

На "Пьяном базаре" в Ужгороде елки продают нелегально

На "Пьяном базаре" в Ужгороде продавцы образовали длинный зеленый ряд. Приходи и выбирай. Первыми в глаза бросаются искусственные елки. Ценник висит только на одном небольшом деревце. Такая искусственная "радость" стоит 300 гривен.

На вопрос у продавщицы раскупают ли искусственные елки, она отвечает: - "Да, люди все больше их покупают, потому что в сравнение с ценами на "живые", это экономнее. Сейчас у нас самая дорогая елка 650 гривен. Большие чем по 2000 мы не продаем, потому что люди не берут".

Ни ценников, ни чипов нет. Их отсутствие подтверждают и сами продавцы: "Лесничество, где мы брали деревья, не имело документов. Соответственно, и у нас нет". Парень говорит, что продать осталось совсем мало елок, а те, которые не продадутся, поедут обратно. Так, деревья без документов стоят от 150 до 400 гривен.

Если вы хотите приобрести легальные елки, то будьте готовы, за такую ​​«роскошь» придется выложить больше: "Стоим здесь законно, но это все не бесплатно, поэтому и елки у нас дороже" - жалуется продавец. К примеру такая елка обойдется в 600 гривен.

На "пьяном" убеждают, что дольше простоит не елка, а сосна. "Всего стоит 150 гривен вот такая. Сосна вам простоит до 15 февраля, до Сретения", - говорит продавщица, у которой на такую выносливую хвойную красавицу нет документов.

Поэтому выбор на "Пьяном базаре" большой. Есть и искусственные, и "живые", а также собранные елки. А если хотите, чтобы ваш дом всю зиму пах хвоей, то приобретите сосну.

Для купленного "живого" деревца нужна обязательно подставка. На рынке изысканные кованые подставки стоят от 150-ти гривен. Для больших красавиц - по 200-300. Можно, конечно, найти железные подставки и дешевле: 60-80 гривен. Однако и вид их соответствующий.

Гирлянды также различной стоимости. Одни и те же праздничные огоньки из 100 лампочками в одних продавцов стоить 50 гривен, а в других - 60. Если же хотите качественные, или же в форте звезд или снежинок, то готовьтесь отдать за них более 100 гривен.

Почему-то на "Пьяном базаре" нет "точки", где можно было бы найти много шариков. Может потому, что "ушла" мода на игрушки из ткани. Они несколько дороже - от 30 гривен одна. Но на нынешней елке точно должен быть хороший петушок. Набор из 6 маленьких шариков обойдется в 20 гривен, средних - 30-40. Есть хорошие разрисованные игрушки, зазвчай их в наборе 3. таковые у вас попросят более 100 гривен.

Дополнить новогодний образ вашей хвойной красавицы сможет только дождь. На "пьяной базаре" он стоит от 4 гривен.

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