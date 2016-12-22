В Закарпатье дорожает хлеб

29.12.2016 (16:29)

В Закарпатской области подымется цена на хлеб

Как сообщают закарпатские пекари, стоимость хлебобулочных изделий не менялась еще с декабря 2015 года. Так что с января цены обещают пересмотреть.

По прогнозам хлеб подорожает примерно на 15-20%. Средняя стоимость буханки составит 8,50 грн.

Мотивируют свое решение товаропроизводители тем, что в 2016 году подорожали на 14-22% зерно и муку, на 8% масло и дрожжи, на 17% соль, а также электроэнергия - на 29% и газ - на 26%.

А еще одним из факторов является рост минимальной зарплаты.

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