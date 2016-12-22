Закарпатские пенсионеры получили повышенный размер пенсии

29.12.2016 (17:00)

Закарпатские пенсионеры получают пенсии за яеварь

Начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Закарпатской области Анастасия Пентек встретилась с представителями ведущих средств массовой информации области, чтобы сообщить последние новости в пенсионном законодательстве.

Первое, о чем сообщила Анастасия Юрьевна - это частичная выплата январских пенсий 2017 в декабре текущего года, механизм и даты их получения.

Говорила начальник главного управления и о массовый перерасчет пенсий в связи с повышением прожиточного минимума с 1 декабря 2016 года.

После проведенного перерасчета 77% пенсионеров области получили повышенный размер пенсии, соответственно средний размер повышения составляет 108,39 грн.

Вместе с тем остановилась и на изменениях, которые произойдут с 1 января 2017 в пенсионном обеспечении, предусмотреном Законом Украины "О Государственном бюджете на 2017 год» и «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины", а также рассказала о Стратегии модернизации органов пенсионного фонда и возможности веб-портала электронных услуг.

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