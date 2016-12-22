На "переходе смерти" в Ужгороде устанавливают конструкцию с мигающими светофорами

|Пешеходный переход в Ужгороде возле "Каштана" будет безопасным
В Ужгороде на улице Минайской возлет "Каштана" работники предприятия «Закарпателектробуд» забетонировали опоры для установки конструкции, которых будут освещать пешеходный переход, где очень часто происходят ДТП со смертельным исходом.
На П-образной «арке» установят необходимую для максимального освещения перехода количество светильников и световой сигнал, который будет мигать желтым, предупреждая водителей.
Работы проводятся во исполнение решения комиссии по безопасности движения и координации работы автотранспорта. Планируется завершить весь комплекс ориентировочно до конца января в новом году.
В Ужгороде на злосчастном пешеходном переходе у "Каштана", снова сбили человека (ФОТО)
Рейтинг: 4
Комментарии
Рейтинг: 0
Для безпечного руху треба всім учасникам бути взаємно ввічливими. Пішоходи у нас в першу чергу марга, я часто пішоход теж і коли стою на цьому переході і чекаю поки проідуть машини дуже часто якийсь смертник нагло лізе під колеса послідньоі машини хоча після можеш перекотитися. Возьміть хоча би словаків, 2+(2 і більше пішоходів) можуть переходити дорогу, у нас всі блатні, лізуть під колеса і по телефону базарять.