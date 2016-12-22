На "переходе смерти" в Ужгороде устанавливают конструкцию с мигающими светофорами

29.12.2016 (17:16)

Пешеходный переход в Ужгороде возле "Каштана" будет безопасным

В Ужгороде на улице Минайской возлет "Каштана" работники предприятия «Закарпателектробуд» забетонировали опоры для установки конструкции, которых будут освещать пешеходный переход, где очень часто происходят ДТП со смертельным исходом.

На П-образной «арке» установят необходимую для максимального освещения перехода количество светильников и световой сигнал, который будет мигать желтым, предупреждая водителей.

Работы проводятся во исполнение решения комиссии по безопасности движения и координации работы автотранспорта. Планируется завершить весь комплекс ориентировочно до конца января в новом году.

В Ужгороде на злосчастном пешеходном переходе у "Каштана", снова сбили человека (ФОТО)