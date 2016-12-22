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На "переходе смерти" в Ужгороде устанавливают конструкцию с мигающими светофорами

29.12.2016 (17:16)
Пешеходный переход в Ужгороде возле
Пешеходный переход в Ужгороде возле "Каштана" будет безопасным

В Ужгороде на улице Минайской возлет "Каштана" работники предприятия «Закарпателектробуд» забетонировали опоры для установки конструкции, которых будут освещать пешеходный переход, где очень часто происходят ДТП со смертельным исходом.

На П-образной «арке» установят необходимую для максимального освещения перехода количество светильников и световой сигнал, который будет мигать желтым, предупреждая водителей.

Работы проводятся во исполнение решения комиссии по безопасности движения и координации работы автотранспорта. Планируется завершить весь комплекс ориентировочно до конца января в новом году.

В Ужгороде на злосчастном пешеходном переходе у "Каштана", снова сбили человека (ФОТО)


Интернет-издание
UA- Reporter.com
Письмо редактору

Комментарии

29.12.2016 (17:43) / ЧитательJim

Для безпечного руху треба всім учасникам бути взаємно ввічливими. Пішоходи у нас в першу чергу марга, я часто пішоход теж і коли стою на цьому переході і чекаю поки проідуть машини дуже часто якийсь смертник нагло лізе під колеса послідньоі машини хоча після можеш перекотитися. Возьміть хоча би словаків, 2+(2 і більше пішоходів) можуть переходити дорогу, у нас всі блатні, лізуть під колеса і по телефону базарять.