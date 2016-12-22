В Новогоднюю ночь маршрутки в Ужгороде будут бесплатными

29.12.2016 (17:31)

Ужгодськие маршрутки в Новогоднюю ночь будут бесплатными

С 20.00 31 декабря по 1.00 1 января на маршрутках в Ужгороде можно будет проехаться бесплатно.

Чтобы ужгородцы в новогоднюю ночь могли добраться до родных и друзей в гости, попраздновать у главной и других елок города, городской голова Богдан Андриив обратился с просьбой к перевозчикам чтобы вечером 31 декабря и в первый час Нового года обеспечить перевозки на основных, наиболее востребованных автобусных маршрутах.

Предприниматели согласились, поэтому впервые за много лет в Ужгороде с 20 часов 31 декабря до 01 часов 1 января будут бесплатно ездить автобусы №1,3,6,7, 8, 10,11,12, 14,15,26,58. За перевозку с пассажиров в это время, с 20 часов до 01 оплата браться не будет.

Интервал движения в новогоднюю ночь, а также графики и количество транспортных средств на линиях в течение 1 и 2 января уже в Новом году - подробнее смотрите на официальном сайте Ужгородского горсовета в таблице по ссылке

Маршрутки в Ужгороде ходят без какого-либо графика (ВИДЕО)