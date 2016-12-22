Погода в Закарпатье и Ужгороде в пятницу, 30 декабря

30.12.2016 (07:15)

В Ужгороде переменная облачность, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман. На дорогах большей части территории области гололедица. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 ° мороза, днем 1 ° тепла - 4 ° мороза, в горах местами ночью 12-15 ° мороза, днем 5-7 ° мороза.

Днем, как и утром, в Ужгороде будет стоять ясная погода, а к вечеру небо покроется облаками. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 6-8 ° мороза, днем около нуля.

Температура за последние 130 лет 30 декабря:

МАКС: 10.4° (1974)

МИН: -18.7° (1995)

Народный прогноз погоды: В этот день почитается память пророка Даниила и трех отроков Анания, Азария и Мисаила. В народе говорили, что «Ананий декабрь поторапливает». По наблюдениям наших предков, если в этот день был иней, то через неделю следовало ожидать теплой погоды. В старину была традиция в эту ночь жечь огромные костры и приговаривать: «Разгони, Огонь, потемь, постращай стужу…». Таким образом люди надеялись умягчить зиму, чтобы морозы ослабли.