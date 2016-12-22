Курс валют на 30 декабря (+ новости экономики)

30.12.2016 (10:04)

​Доллар продолжает расти

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 декабря 2016 года понизил курс гривни по отношению к американскому доллару на 30 копеек, к евро — на 45 копеек, а к российскому рублю — на 8 копеек.

Официальный курс гривни по отношению к основным валютам установлен на следующем уровне:

- 2719.0858 за 100 долл. США;

- 2842.2604 грн за 100 евро;

- 4.5113 грн за 10 руб. РФ.

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Коммерческий курс: доллар — 27.63 грн/$, евро — 29.12 грн/евро, российский рубль — 4.57 грн/рубль.

Покупка на черном рынке: доллар — 26.77 грн/$, евро — 27.77 грн/евро, российский рубль — 4.17 грн/рубль.

Продажа на черном рынке: доллар — 27.40 грн/$, евро — 28.72 грн/евро, российский рубль — 4.53 грн/рубль.

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В последний день работы межбанковского валютного рынка (МВР) в 2016 году котировки доллара продолжили расти. Сразу же после открытия торгов они достигли значений 27,20/27,50 (соответственно, «бид»/ «оффер»).

Переход «ПриватБанка» в государственную собственность не повлиял на настроения на валютном рынке.

Национальный банк отреагировал на рост доллара на МВР объявлением очередного (третьего на этой неделе) аукциона по продаже валюты. Была заявлена готовность продать до 100 млн. долларов. Фактически же Нацбанк продал коммерческим банкам лишь 59,1 млн. долларов, несмотря на то, что заявки от банков были поданы на 87,4 млн. При этом средневзвешенный курс продажи вырос на 28 копеек по сравнению со вчерашним аукционом и составил 27,1682 гривен.

Всего лишь за три торговых сессии Нацбанк был вынужден продать банкам 202,7 млн.долларов. Однако это не остановило рост курса доллара. После объявления цены отсечения (сегодня она составила 27,10 гривен, на 25 копеек выше цены отсечения среды 28 декабря) стало ясно, что многие банки «не угадали» с курсом подаваемых заявок и остались без «нацбанковских долларов». Они тут же бросились на рынок с целью купить доллары, в результате «бид» (цена, по которой банки готовы брать доллар) поднялся до 27,30 гривен.