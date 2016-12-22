Внимание розыск: В Мукачево пропал 17-летний парень (ФОТО)

30.12.2016 (10:19)

Полиция Мукачево разыскивает подростка, который ушел из дома и не вернулся

28 декабря, с заявлением об исчезновении 17-летнего сына в полицию города Мукачево обратилась мать мальчика.

Женщина сообщила, что ее сын еще 25 декабря ушел из дома и по настоящее время его местонахождение неизвестно. По словам матери, сын болеет и имеет психические расстройства. Руслан неоднократно покидал дом, но всегда возвращался.

Парень ростом около 120 см, среднего телосложения, волосы темного цвета. Был одет в куртку белого цвета, темные штаны и шапку.

Полиций обращается к гражданам. Если вам известно местонахождение разыскиваемого, просим сообщить в Мукачевский отдела полиции по адресу: г. Мукачево, ул. Я. Мудрого, 8 или тел.102.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

Закарпатская полиция за сутки нашла 7 человек находившихся в розыске