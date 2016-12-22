Во Львове грузовик "нырнул" под асфальт (ФОТО)

30.12.2016 (10:59)

Во Львове грузовик провалился под асфальт

Утром в пятницу, 30 декабря, во Львове под грузовым автомобилем провалился асфальт, в результате чего стоки из канализационных труб начали вытекать на дорогу.

"Приключение" произошла на улице Богдановской неподалеку тамошней церкви. Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции Львова.

Также отмечают, что пропасть постепенно увеличивается. В полиции инцидент объяснили тем, что этот участок дороги еще не ремонтировали.

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