От мобилизации в АТО теперь не спрятаться, не скрыться

|Новый реестр исключит уклонение граждан от мобилизации и призыва
Министерство обороны Украины создаст единый государственный реестр военнообязанных. Об этом сообщил и. о. первого заместителя начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ Николай Садеков.
По его словам, реестр обеспечит в Украине единую централизованную базу данных военнообязанных и призывников.
Реестр позволит с максимальной достоверностью оперативно принимать решения по рациональному планированию мобилизационного нагрузки по регионам, пояснил Н.Садеков.
Созданная база данных уменьшит коррупционные факторы в военных комиссариатах и исключит уклонение граждан от мобилизации и призыва, подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.
"Физически серверы будут находиться на территории объекта Вооруженных сил, а сети передачи данных будут функционировать отдельно от общих телекоммуникационных сетей и интернет. Поэтому похитить данные о мобилизационном ресурсе Украины будет физически невозможно", — уточнил он.
К реестру данных военнообязанных и призывников будут иметь доступ госпогранслужба, ОВИРы, ДФС, юстиция и другие органы , чтобы иметь возможность окончательно испортить жизнь тем гражданам, которые не хотят умирать на фронтах необъявленной гражданской войны...
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Комментарии
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Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом.
(из книги «Похождения бравого солдата Швейка»)
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Сеть похоронных бюро украины - генеральный спонсор создания государственного реестра военнообязанных.
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Лучше пусть ведут двое в наручниках чем несут шестеро в гробу.