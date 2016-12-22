От мобилизации в АТО теперь не спрятаться, не скрыться

30.12.2016 (11:11)

Новый реестр исключит уклонение граждан от мобилизации и призыва

Министерство обороны Украины создаст единый государственный реестр военнообязанных. Об этом сообщил и. о. первого заместителя начальника главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ Николай Садеков.

По его словам, реестр обеспечит в Украине единую централизованную базу данных военнообязанных и призывников.

Реестр позволит с максимальной достоверностью оперативно принимать решения по рациональному планированию мобилизационного нагрузки по регионам, пояснил Н.Садеков.

Созданная база данных уменьшит коррупционные факторы в военных комиссариатах и исключит уклонение граждан от мобилизации и призыва, подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.

"Физически серверы будут находиться на территории объекта Вооруженных сил, а сети передачи данных будут функционировать отдельно от общих телекоммуникационных сетей и интернет. Поэтому похитить данные о мобилизационном ресурсе Украины будет физически невозможно", — уточнил он.

К реестру данных военнообязанных и призывников будут иметь доступ госпогранслужба, ОВИРы, ДФС, юстиция и другие органы , чтобы иметь возможность окончательно испортить жизнь тем гражданам, которые не хотят умирать на фронтах необъявленной гражданской войны...