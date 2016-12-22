Полиция Закарпатья будет переведена на усиленный режим работы

30.12.2016 (11:13)

Закарпатская полиция будет переведена на усиленный вариант несения службы

На Новый Год и Рождество Христово у закарпатцев будут многочисленные выходные. Однако правоохранители не праздновать не будут. Полиция и Нацгвардия перед зимними праздниками переводится на усиленный вариант несения службы.

С целью обеспечения общественной безопасности и порядка, предупреждение правонарушений во время проведения праздничных новогодних и рождественских мероприятий руководством Закарпатской полиции подготовлено соответствующее поручение.

На Закарпатье за ​​правопорядком на улицах, в местах массовых гуляний будут следить ежесуточно в среднем по 165 сотрудников полиции. Обеспечена постоянная готовность к работе усиленных следственно-оперативных групп, групп документирования, групп быстрого реагирования, спецназовцев. Создана также специальная группа из числа взрывотехников и кинологов. К охране правопорядка будут привлекаться работники Национальной гвардии, а также негосударственные охранные структуры.

С целью недопущения совершения террористических актов и дестабилизации ситуации в области проведено совместное совещание с участием руководства ГУНП и УСБУ области. Правоохранители будут следить за каждым из стратегически важных объектов на территории области, которых насчитывается около полусотни.

Полицейские наряды и группы быстрого реагирования будут приближены к местам массового скопления граждан, вокзалов и других стратегических объектов.

По случаю празднования Нового года в области пока запланировано полтора десятка официальных массовых мероприятий (новогодние вечера, ярмарки, дискотеки, празднование у елок и т.п.). Ни один из них не обойдется без присутствия правоохранителей.

Полиция взаимодействовать с коллегами из СБУ, ГСЧС и тому подобное.

Полиция обращается к землякам и многочисленным гостям Закарпатья с просьбой максимально толерантно вести себя в местах массовых гуляний, в развлекательных заведениях, на улице. Не злоупотреблять алкогольными напитками, воздержатся от управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Учитывать сложные погодные условия, находясь на улице, чтобы избежать травмирования.

Пусть Новогодне-Рождественские праздники запомнятся всем нам только положительными эмоциями!

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.