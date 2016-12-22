На Закарпатье никакой задолженности перед бюджетниками нет

30.12.2016 (11:47)

На Закарпатье заработная плата бюджетникам полностью выплачена

По состоянию на 30 декабря на Закарпатье полностью выплачена заработная плата работникам, которые финансируются из Государственного, областного и районных бюджетов, - заявляет председатель ОГА Геннадий Москаль.

"Кроме того, нет никакой задолженности по социальным выплатам для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Осуществлены все необходимые выплаты для домов семейного типа, малообеспеченных семей, инвалидов с детства", - добавил глава ОГА.

Предоставляемые льготы и субсидии на оплату за энергоносители, природный газ, теплоснабжение, водоотведение и квартирную плату, а также приобретение сжиженного газа и твердого топлива. В области полностью профинансировано обучение в профессионально-технических учебных заведениях, а также осуществлены все выплаты семьям вынужденных переселенцев.

Что с декабря добавили к зарплатам бюджетников?