На Закарпатье никакой задолженности перед бюджетниками нет

|На Закарпатье заработная плата бюджетникам полностью выплачена
По состоянию на 30 декабря на Закарпатье полностью выплачена заработная плата работникам, которые финансируются из Государственного, областного и районных бюджетов, - заявляет председатель ОГА Геннадий Москаль.
"Кроме того, нет никакой задолженности по социальным выплатам для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Осуществлены все необходимые выплаты для домов семейного типа, малообеспеченных семей, инвалидов с детства", - добавил глава ОГА.
Предоставляемые льготы и субсидии на оплату за энергоносители, природный газ, теплоснабжение, водоотведение и квартирную плату, а также приобретение сжиженного газа и твердого топлива. В области полностью профинансировано обучение в профессионально-технических учебных заведениях, а также осуществлены все выплаты семьям вынужденных переселенцев.
Что с декабря добавили к зарплатам бюджетников?
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