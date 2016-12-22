Вот и пришел Новый год, а вместе с ним и "праздничные" цены (ВИДЕО)

30.12.2016 (12:03)

В преддверии Нового года на Закарпатье подорожали продукты

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На Закарпатье зафиксировано предпраздничное подорожание продуктов. Больше всего, традиционно, в цене прибавили - популярные цитрусовые.По 50 копеек - 2 гривны на килограмме добавили апельсины и мандарины. Последние - стоят от 23-х до почти 30-ти гривен. 30 просят и за килограмм апельсинов. Лимоны и киви - по 40. Подорожание фруктов на полтора процента фиксировали уже осенью. Нынешнее увеличение стоимости из-за предпраздничного ажиотажа.