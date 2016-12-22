Вот и пришел Новый год, а вместе с ним и "праздничные" цены (ВИДЕО)

|В преддверии Нового года на Закарпатье подорожали продукты
На Закарпатье зафиксировано предпраздничное подорожание продуктов. Больше всего, традиционно, в цене прибавили - популярные цитрусовые.
По 50 копеек - 2 гривны на килограмме добавили апельсины и мандарины. Последние - стоят от 23-х до почти 30-ти гривен. 30 просят и за килограмм апельсинов. Лимоны и киви - по 40. Подорожание фруктов на полтора процента фиксировали уже осенью.
Нынешнее увеличение стоимости из-за предпраздничного ажиотажа.
Сколько нужно выложить украинцам за минимальный праздничный стол?