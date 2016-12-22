В Закарпатье пытались незаконно вывезти ребенка за границу

30.12.2016 (12:17)

Закарпатские пограничники пресекли незаконный вывоз ребенка за пределы Украины

Вчера, около полуночи, пограничники Мукачевского отряда предотвратили попытку вывоза несовершеннолетнего ребенка с территории Украины.

В пункте пропуска «Лужанка» десятилетнего мальчика в Венгрию пыталась вывезти гражданка Украины. На паспортный контроль украинка предъявила нотариальную доверенность с согласием родителей на вывоз мальчика за границу. Однако, в ходе проверки пограничники выяснили, что поручение выдано незаконно, ведь на момент выдачи мать ребенка на территории Украины не находилась. О признаках возможного уголовного преступления предусмотренного ч.3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины было проинформировано представителей Национальной полиции. Женщина вместе с ребенком вынуждены были остаться на территории Украины.

Накануне Новогодних и Рождественских праздников руководство Мукачевского отряда еще раз обращается ко всем путешественникам, которые в ближайшее время собираются пересекать границу, ответственно относиться к оформлению своих документов и документов на детей.

Также обращаем внимание граждан, что в случае вашего пребывания за рубежом и необходимости оформить доверенность на поездку ребенка, вы можете обратиться в дипломатические учреждения Украины за рубежом.

Напомним, что в октябре были изменены правила вывоза детей за границу