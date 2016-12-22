В Закарпатской ОГА рассказали о приоритетных задачах Г.Москаля на 2017 год

30.12.2016 (12:40)

Москаль продолжит развитие дорожной инфраструктуры в Закарпатье

Следующий год для председателя Закарпатской ОГА Геннадия Москаля должен стать годом развития дорожной инфраструктуры, реализации социально направленных и художественных проектов, рассказали УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА.

Ремонт дорог

Так, в 2017 году Г. Москаль планирует направить средства от дорожного эксперимента на ремонт и развитие дорог местного значения. Продлится также капитальный ремонт дороги национального значения "Мукачево - Рогатин", общая стоимость которого составляет 2 миллиарда гривен. За эту сумму ремонтники полностью поменяют асфальтовое покрытие на дороге протяженностью 209 километров.

Строительство хосписа в г.Виноградов

Следующий год должен ознаменоваться для Закарпатья завершением строительства хосписа в г. Виноградов, который станет первым в Украине областным учреждением такого типа. Еще в 2012 году Еврокомиссия своей специальной программой выделила на проект гранты в размере более 739 тыс. евро. Впоследствии объект оказался в центре скандала из-за финансовые махинации. Однако в 2016 году Г. Москаль инициировал передачу хосписа на баланс области, из бюджета которой учреждение и должны достроить. Более того, содержание персонала и здания также возьмет на себя Закарпатская область.

Ремонт улицы им. Джона Леннона и открытие площади им. Энди Уорхола

В 2017 году должно быть реализовано и ряд художественных замыслов председателя Закарпатской ОГА. Речь идет, прежде всего, о ремонте улицы имени Джона Леннона и открытие площади имени Энди Уорхола, которую стилизуют в традициях поп-арта. Напомним, что топонимы получили новые названия по инициативе Г. Москаля в рамках действия закона о декоммунизации.

Кроме того, как сообщили УНН в пресс-службе Закарпатской ОГА, ее глава планирует в следующем году представить в атриуме облгосадминистрации экспозицию копий работ Е. Уорхола.

Высадить голубую ель возле Закарпатской ОГА

Одно из личных обещаний Г. Москаля, которое он озвучил в канун новогодних праздников, было высадка голубой ели у здания ОГА. Впоследствии это дерево должно стать главной новогодней елкой Закарпатья и заменить лесные красавицы, которые ежегодно привозят в областной центр лесоводы. Реализовать замысел Г. Москаль планирует уже весной 2017 года, посадив собственноручно елку на площади Народной в Ужгороде.

"Работы безусловно много, и трудно выделить какие-то топовые задачи или планы на следующий год. Однако для завершения текущих работ в области и реализации новых социально значимых проектов Геннадий Москаль обещает остаться в Закарпатье в 2017 году. Это, своего рода, тоже задача на грядущий год ", - рассказал директор департамента информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Закарпатской ОГА Ярослав Галас.

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