Полицейские застрелили в Хмельницком мужчину (ФОТО)

30.12.2016 (13:18)

В Хмельницком полицейские застрелили мужчину

Сегодня утром, 30 декабря в Хмельницком на перекрестке улиц Тернопольской и Каменецкой правоохранители вынуждены были применить оружие к нарушителю, в итоге был убит мужчина, который бросался на прохожих с предметом, похожим на заточку.

По предварительной информации, в мужчину стреляли двое. Впоследствии информацию о том, что патрульные применили оружие подтвердил представитель полиции области Роман Мартынюк.

Нападавшим оказался 46-летний житель Хмельницкого, который стоял на учете в психдиспансере.

"По предварительной информации, мужчина, который вел себя неадекватно ранил трех человек. Первой раненой стала 46-летняя медсестра психоневрологического диспансера. По дороге он ранил еще двух женщин. Одна из пострадавших отказалась от госпитализации. Насколько мне известно, у первой женщины, который был ранен, травма лица, пробита губа, ранен нос. Оказывается медицинская помощь№, - рассказала пресс-секретарь Нацполиции Хмельницкой области Инна Глега.

После прохожие пытались обезвредить нападающего самостоятельно, однако это им не удалось. Поэтому решили остановить патруль, которому указали на человека нападавшего на людей на улице. Злоумышленник имнл в руках острый металлический предмет.

Патрульные утверждают, что человек никак не мог успокоиться и на предупреждения не реагировал. Поэтому сначала полицейские применили слезоточивый газ, а чуть позже сделали несколько выстрелов в воздух. А когда увидели, что преступник достал из кармана острый предмет и начал приближаться, то выстрелили в ногу.

По словам полицейских, которые сейчас работают на месте происшествия, в руках у нападающего было шило или заточка. И даже после ранения в ногу он пытался атаковать правоохранителей.

Прохожие рассказывают, что во время задержания было слышно не менее 5 выстрелов.

На место происшествия вызвали медиков скорой помощи. Мужчину перенесли в карету "скорой", где он умер.

На месте стрельбы работают медики, следователи выясняют все обстоятельства инцидента.

Полиция Закарпатья будет переведена на усиленный режим работы