К деткам в Ужгородскую больницу приходили Дед Мороз и Снегурочка (ФОТО)

30.12.2016 (14:03)

Дед Мороз и Снегурочка пришли к детям в Ужгородскую больницу

Сегодня, 30 декабря, к маленьким пациентам Ужгородской городской детской больницы пришли Дед Мороз со Снегурочкой. Сказочные гости поздравили малышей с новогодне-рождественскими праздниками, пожелали скорейшего выздоровления, хорошего настроения и, конечно же, раздали сладкие подарочки.

Детишки не сдерживали радости, рассказывали стишки, улыбались...

Устраивать подобные сюрпризы уже стало доброй традицией в детской больнице Ужгорода. По словам главного врача Игоря Рошка, к детям в этом году уже приходил и Святой Николай, и его помощники - ужгородские Николайчики, а теперь еще и Дед Мороз со Снегурочкой. «Стараемся так порадовать детей, которым в эти дни приходится быть в больнице, ежегодно, создать для них праздничную атмосферу, подарить немного радости и тепла», - рассказал Игорь Рошко.

В общем подарки получили около 80 детей, которые лечатся сейчас в стационаре. К акции присоединились Ужгородский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи и медицинский персонал заведения.

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