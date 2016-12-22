Ужгородским почтальонам "режут" зарплату, несогласных уволят (ДОКУМЕНТ)

30.12.2016 (14:20)

Укрпочта не собирается платить минималку ужгородским почтальонам

Почтальонам Укрпочты в Ужгороде прислали открытки-предупреждения, в которых написано, что с 1 марта 2017 им уменьшают ставку с 1 на 0.9. Все это для того, чтобы не платить минимальную заработную плату 3200.

О таком решении рассказал закарпатском журналисту Виталию Глаголе один из работников почты. По его словам, при таких изменениях график работы остается таким как был, объем работы тот же. Но самое интересное то, что тех, кто не согласен с этим обещают уволить.

- Почему так? А потом люди жалуются, почему на почте к ним иногда плохо относятся, могут нагрубить. Как тут не нагрубить, когда постоянно находишься в стрессовых ситуациях, руководство Укрпочты не то, чтобы не улаживает, а наоборот "подливает масла в огонь", постоянно ухудшая условия труда. Если дальше так будет продолжаться, то в Ужгороде некому будет людям принести письмо, или пенсию пенсионерам, - жалуется журналисту один из местных почтальонов. Имя его не называет, чтобы не уволили.

Виталий рассказывает, хотя почтальоны будут получать с Нового года больше чем сейчас, но обещанной минималки в свыше 3000 не будет.

- Это ничто, когда почти половина зарплаты уходит на покупку товаров, которые выдают ежемесячно почтальонам, чтобы они "втюхивали" пенсионерам и другим клиентам. А товары эти почти всегда втрое дороже, чем в обычных магазинах, в результате чего их никто не покупает, и почтальон должен сам у себя их покупать, чтобы руководство не "ругало" за невыполнение "плана", - рассказывает работник почты.

Ежемесячно каждому почтальону дают "план" на продажу газет, марок и конвертов, прием коммунальных платежей, продажа товара, прием подписок на газеты и журналы.

- За невыполнение или неполное выполнение планов, руководство на собрании (которые проходят раз в 1-2 месяца в Почтамте) "вычитывает" почтальонов, руководителей отделений: насколько плохо работает отделение, почтальоны. Руководители отмечают, что нужно почти в каждую квартиру заходить, предлагать товары, особенно - пенсионерам. Но кто те товары по завышенным ценам будет покупать? А планы эти, ежемесячно все больше и больше становятся..., - жалуется почтальон.

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