Ужгородские мини-скульптурки снова переодели (ВИДЕО)

|Ужгородские мини-скульптурки одели в новый праздничный наряд
Мини-скульптурки Ужгорода уже второй раз к праздникам одели в новогодне-рождественский наряд. Буквально недавно их украшали к празднику Николая, а сегодня они получили новый - новогодне-рождественскую одежду.
Светлана Василян дизайнер:
- В городе появилось тайное министерство мини-скульптурок куда впервые прислали одежду для мини-памятников. И вот сейчас поступила от них еще одна праздничная одежда. На этот раз это такие синие с белым вещи. Одеваем в головной убор - это шапочки и шарфики, теперь зима и хочется чтобы им тоже было тепло.
Сейчас в городе - 26 мини-скульптурок. Новосозданное министерство стремится чтобы с каждым годом их становилось все больше, надеются, что когда-нибудь Ужгород станет столицей мини-памятников и будет иметь их аж 1001.
Надежда Попадюк ужгородка:
- Это изюминка нашего города и в перспективе мы планируем создать 1001 скульптурку в Ужгороде. Почему мировая столица, а потому что мы хотим чтобы это были памятники мирового значения. Это известные личности. Известные события, известные животные, чтобы гости из разных стран мира могли приезжать, делать с ними фото и рассказывать об этом друзьям, рассказывать о том, что в Ужгороде действует такая сказка.
Подробнее смотрите в видеосюжете:
Напомним, дней 10 назад Ужгородские мини-скульптурки "приоделись" к новогодним праздникам (ФОТО, ВИДЕО)