Полиция споймала ужгородца обокравшего лабораторию физфака УжНУ

30.12.2016 (15:59)

Полиция раскрыла кражу из лаборатории физфака УжНУ

31-летний житель Ужгорода подозревается в совершении кражи спецпринадлежностей из лаборатории физического факультета Ужгородского национального универститета. По данному факту проводится расследование.

Еще в ноябре в полицию Ужгорода поступило заявление охранника физического факультета Ужгородского национального универститета. Утром работники обнаружили разбитое стекло на здании лаборатории физфака, которая расположена на ул.Волошина в областном центре. Из помещения исчезли комплектующие и спецпринадлежности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции города установили, что в лабораторию проник с целью кражи 31-летний житель Ужгорода. Этот человек уже имеет судимость за совершение краж.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч.3 ст.185 (Кража с проникновением в помещение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.

Решается вопрос об избрании фигуранту дела меры пресечения.

Отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

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