Суд наказал учителя за избиение школьницы-сироты в Закарпатье

30.12.2016 (16:12)

Суд наказал закарпатского учителя за избиение школьницы-сироты

На Закарпатье завершился судебный процесс над учителем физики, который в школе ударил 14-летнюю сироту.

И-за этого случая гудело все село Изки. А сама школьница неделю ходила в шейном корсете.

На днях состоялся суд по этому делу, и судья вынес приговор:

- Назначить наказание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимум доходов граждан, то есть 850 гривен, а также назначить дополнительную меру наказания в виде лишения права заниматься педагогической деятельностью в учебных заведениях общего образования сроком на один год, - прочитал приговор судья.

Напомним, преподаватель ударил школьницу якобы в отместку за удар, которым она ответила на его замечания. Это версия самого физика. Версия девушки и ее одноклассников совсем другая. Учителя никто не трогал и пальцем. А вот он же руки распустил.