Как правильно пить на Новый год?

30.12.2016 (17:52)

Ну и пейте себе на здоровье! Только правильно!

Разумеется, в процессе новогодних праздников пить будут все, или почти все;)) Ну и пейте себе на здоровье! Только правильно! А правильно пить, как и правильно есть, надо учиться. Предлагаю вам небольшой курс пития во благо;))

Прежде всего, чтобы ускорить переработку организмом алкоголя, принимать его нужно небольшими порциями. Ученые доказали, что если за некоторое время до застолья принять небольшую дозу, то в организме активизируется защитный "противоалкогольный" механизм, то есть, когда начнется вечеринка, мы встретим алкогольные токсины во всеоружии. Правда, такой подход работает лишь в первые дни праздников, потом организм на такие хитрости уже не ведется;))

Перед застольем рекомендуется пить алкоголь в дозе не более одной десятой от предполагаемого последующего объема, не позже чем за два часа и не раньше, чем за пять часов до начала празднования.

В процессе застолья пейте медленно и делайте как можно большие интервалы: выпивайте по 30-50 мл крепкого напитка как минимум через пол часа после предыдущего приема. Наш организм способен безболезненно и даже с пользой перерабатывать строго определенное количество алкоголя. Это 50 грамм крепких напитков и 100 граммов сухого вина, выпитых медленно, в течение получаса.

Если вы выпьете бокал вина за секунду, то подвергнете организм стрессу и нейтрализует все положительные эффекты от выпитого. Но если растянете его хотя бы на полчаса, организм начнет работать с полезными веществами, входящими в состав напитка. Этот процесс связан с ритмом метаболизма: бокал вина содержит около 50 граммов этанола и его нужно переработать, чтобы затем усвоить из напитков полезности (например, содержащиеся в красном сухом вине антиоксиданты).

Кроме того, медленное потребление напитков позволит более адекватно оценивать изменение своего состояния, чтобы вовремя остановиться и не совершить нечто, о чем вы будете горько сожалеть;)). Как известно, мы, девушки, выпив бокальчик-другой, становимся особенно веселыми, счастливыми, открытыми миру и новым отношениям, на которые никогда бы не решились в трезвом уме и здравой памяти!;))

Кстати, принимать алкоголь нужно с большим количеством воды (либо разбавляя, либо обильно водой запивая), но ни в коем случае нельзя потреблять спиртное с газированными или сладкими напитками: алкоголь быстрее всасывается в кровь с газами (именно поэтому шампанское считается одним из самых опасных для мозга напитков;)), а глюкоза конкурирует с этанолом в первенстве по расщеплению. Поэтому сладкий алкоголь лучше не пить. Убийственный эффект производят коктейли, и не только потому что в их составе, как правило, сладкий ингредиент, а потому что намешаны разные виды алкоголя, с которыми организму сложно разобраться. Это приводит не только к быстрому опьянению, но и к отравлению организма.

Что касается закуски, то ешьте как можно больше содержащей клетчатки пищи - в первую очередь, овощей и зелени, которые максимально эффективно выводят из организма токсины. Важное правило как в отношении алкоголя, так и пищи -умеренность, чтобы алкоголь не задерживался вместе с едой надолго в кишечнике. Не рекомендуются острые, содержащие чеснок, хрен, лук, горчицу, перец, уксус - все это замедляет окисление алкоголя. Ни в коем случае не принимайте спиртное со сладостями, в том числе и фруктами! Это наихудшее сочетание!

И побольше двигайтесь, танцуйте, не сидите за столом! Если мышцы работают, потребление энергии больше, а значит, токсины лучше сжигаются.

Татьяна Громова.