Новогоднее поздравление от всех президентов Украины (ВИДЕО)

|Поздравление с Новым годом от всех президентов Украины
Накануне Нового 2017-го канал ТСН создал музыкальную видеокомпозицию из ежегодных праздничных обращений всех пяти президентов Украины от Леонида Кравчука 1991 года, до Петра Порошенко 2015-го.
Всего в 100-секундный ролик попали кадры с 11 поздравлений: одно от Кравчука, по два от Кучмы, Ющенко и Порошенко и четыре от Януковича. А в основу песни легла традиционная новогодняя мелодия Jingle Bells.
С наступающим вас, дорогие соотечественники! Счастья, здоровья, мира и добра! :)
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