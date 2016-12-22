Новогоднее поздравление от всех президентов Украины (ВИДЕО)

30.12.2016 (18:04)

Поздравление с Новым годом от всех президентов Украины

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Накануне Нового 2017-го канал ТСН создал музыкальную видеокомпозицию из ежегодных праздничных обращений всех пяти президентов Украины от Леонида Кравчука 1991 года, до Петра Порошенко 2015-го.Всего в 100-секундный ролик попали кадры с 11 поздравлений: одно от Кравчука, по два от Кучмы, Ющенко и Порошенко и четыре от Януковича. А в основу песни легла традиционная новогодняя мелодия Jingle Bells.С наступающим вас, дорогие соотечественники! Счастья, здоровья, мира и добра! :)