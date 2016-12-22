Путин поздравил Обаму с подтекстом

30.12.2016 (18:55)

Путин не будет никого высылать в ответ на действия Обамы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва не станет высылать представителей Вашингтона в ответ на санкции США и высылку российских дипломатов.

«Возвращающиеся на родину российские дипломаты проведут новогодние каникулы в кругу родных и близких – дома. Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать. Мы не будем запрещать их семьям и детям пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

Он также пригласил всех детей американских дипломатов на елку в Кремле.

При этом Путин заявил, что у России есть все основания на адекватный ответ действиям США, но Москва, отметил он, не будет опускаться «до уровня «кухонной», безответственной дипломатии». Отношения решено выстраивать уже исходя из политики новой администрации президента Дональда Трампа.

Действия же администрации Барака Обамы он расценил как провокационные, противоречащие интересам обеих стран и всего мира. Также Путин выразил сожаление в связи с тем, что американский лидер заканчивает свою работу на высоком посту именно введением новых санкций и высылкой дипломатов.

«Но тем не менее поздравляю его и членов его семьи с наступающим Новым годом», – говорится в заявлении Путина.

Он поздравил также избранного главу США Дональда Трампа и весь народ Соединенных Штатов, пожелав благополучия и процветания.

Отказ Президента России Владимира Путина зеркально ответить на высылку российских дипломатов из США стал невероятным и непредсказуемым шагом, сообщает CNN.

По мнению обозревателя телеканала CNN Джилл Догерти, такого решения от российского президента никто не ожидал. Этот «поистине непредсказуемый» шаг американские СМИ расценивают как очередное проявление «стиля Путина — мастера непредсказуемых ходов».

Сообщается, что СМИ США уже ожидали общепринятых ответных шагов Москвы, однако заявление российского президента о совершенно противоположных намерениях смешало все планы.

По мнению обозревателей телеканалов, фактически Путин проигнорировал провокационные действия Обамы, опозорив его этим фактом и дав понять, что шаги его администрации уже неинтересны, так как Москва просто ждет вступления в должность следующего президента. Одновременно с этим, в неудобное положение попал и Дональд Трамп, которому придется преодолевать разруху в российско-американских отношениях.

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