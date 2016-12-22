Погода в Закарпатье и Ужгороде в субботу, 31 декабря

31.12.2016 (07:41)

В Ужгороде облачно с прояснениями, без осадков

В Закарпатской области переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах большей части территории области гололедица. Ветер восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 5-10 °, в горах местами до 14 ° мороза, днем ​​0-5 ° мороза.

Уже утром небо в Ужгороде затянулось облаками, которые так и не исчезнут до конца дня. Без осадков. Ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер восточный 5-10 м / с. Температура воздуха ночью 8-10 °, днем ​​0-2 ° мороза.

Ночью и утром 31 декабря в западной части территории Закарпатской области ожидаются туманы с видимостью 200-500 метров.

Температура за последние 130 лет

31 декабря:

МАКС: 9.6° (1970)

МИН: -14.7° (1956)

Народный прогноз погоды: В последний день декабря почитается память святителя Модеста, который считается покровителем скота. В прежние времена в этот день отмечали мужские братчины (складчины) с пивом и мясом посвященного святому животного. Чем сильнее были морозы в этот день, тем меньше были возможны в будущем снегопады и метели. Погода этого дня указывает, какой будет погода в июне.