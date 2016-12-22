ТОП-5 контрабандистов на Закарпатской таможне в 2016-м (ФОТО)

31.12.2016 (11:13)

Самые неординарные контрабандисты-2016 на Закарпатской таможне

Уходящий год запомнится специалистам Закарпатской таможни ГФС многими фактами прекращения таможенных правонарушений, изъятиями так называемой контрабанды и неординарными методами, используя которые, контрабандисты пытались скрыть товары и переместить их через границу.

Известным явлением является то, что больше всего граждане, нарушая таможенные правила, пытаются переместить за границу сигареты, лесоматериалы, поэтому из-за рубежа стараются провести одежду, технику и продукты, декларируя их и придумывая при этом различные способы и манипуляции. Приведем топ-5 контрабандистов на Закарпатской таможни ГФС 2016-го:





1. Контрабандисты-гурманы:

- На таможенном посту «Тиса» закарпатские таможенники изъяли незадекларированные продукты и алкогольные напитки, которые украинец вез, возвращаясь из Италии. В частности, 22,5 кг изделий из макаронного теста; 135 кг кофе; 236,664 л томатов; 51,840 кг анчоусов консервированных; 132 л оливкового масла; 69,5 кг оливок консервированных; 728,5 кг сыра; 4,5 л вина игристого белого;

- Также на таможенном посту «Тиса» прекращено три попытки ввоза в Украину без налогообложения 343,5 литров итальянского вина;

- На таможенном посту «Лужанка» украинец «оставил» закарпатским таможенникам 60 упаковок макарон итальянского производства и 25 бух сыра (948,4 кг)

- Еще у одного гражданина Украины на таможенном посту «Тиса» изъято 53 бутылки вина и мартини, 22 кг тунца, 23,3 кг сыра.

- К этой категории можно отнести и ценителей книг, которые составили бы достойную компанию итальянском вину и сыра. На таможенном посту «Тиса» в этом году изъято книги «Das Evangelium Johannes», автор - Otto Stockmayer, 1927 года издания и «Predigten», автор - С.H.Spurgeon, 1877 года издания.







2. Контрабандисты-модники:

- Через таможенный пост «Тиса» два гражданина Украины пытались ввезти брендовые женские сумочки, 12 штук, и обувь, количеством 256 пар, с нарушением таможенных правил;

- Так же на таможенном посту «Тиса» в украинском изъято итальянские женские и мужские брюки, женские шарфы, кожаная обувь, мужские рубашки, женские трикотажные трусы, а также женские платья, пальто и куртки различных троговых марок, стоимость которых составляет почти 59 тыс. грн;

- Также на «Тисе» украинца «раздели» на 365 тыс. грн, изъяв у него женску и мужскую одежду, в ассортименте, иностранного производства, различных торговых марок, моделей, размеров и цветов, общим количеством 139 единиц.

- В другом случае у украинца изъято 125 женских маек «GUESS», 95 мужских рубашек и 60 футболок торговой марки «FIFTY FOUR».







3. Контрабандисты-любители хендмейд:

Почти во всех случаях, для перевозки сигарет, нарушители таможенных правил проявляют незаурядные «таланты» с их сокрытия, однако:

- На таможенном посту «Тиса» у украинца обнаружены скрытые 1960 пачек сигарет, которыми тот «нафаршировал» диван,

- На том же таможенном посту у украинца выявлено 426 пачек сигарет в двух межкомнатных дверях, которые экспортировались в ЕС;

- В другом случае, на таможенном посту «Вилок», для незаконного перемещения 425 пачек сигарет, украинец использовал газовый баллон.







4. Контрабандисты-VIP:

- На таможенном посту «Лужанка» пресечена попытка незаконного ввоза украинцами 10-ти «Iphone 7». Стоимость одного такого гаджета - 863 евро;

- На таможенном посту «Солотвино» украинец лишился «VOLKSWAGEN TOUAREG» 2016 выпуска за поддельные документы. Стоимость автомобиля - 40 тыс. евро.

- На таможенном посту «Тиса» из скрытые 28500 тыс. пачек сигарет таможенники изъяли грузовик стоимостью более 2 млн грн;

- На таможенном посту «Тиса» в автомобиле иностранца «BMW 530» обнаружено 397 скрытых пачек сигарет. Автомобиль, стоимостью более 253 тыс. грн, изъят.







5. Контрабандисты-неудачники:

К этой категории можно отнести всех нарушителей таможенных правил, которые пытались нарушить их на Закарпатской таможне ГФС, ведь правила, установленные украинским законодательством, действуют для всех, и за каждое нарушение, даже совсем «незначительное» граждане несут соответствующее наказание. К примеру:

- На таможенном посту «Дьяково» украинец лишился автомобиля «GRAND CHEROKEE», стоимостью почти 173 тыс. грн, из скрытые в нем 150 пачек сигарет.







Москаль обнародовал факты о контрабанде Закарпатской таможней